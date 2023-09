Splatoon 3 si evolve in singleplayer: la Torre dell'Ordine apre il Nintendo Direct

Il valzer degli annunci del Nintendo Direct di settembre viene aperto dalla casa di Kyoto con il video gameplay de La Torre dell'Ordine, la seconda espansione maggiore dell'esclusiva Switch Splatoon 3.

Dopo averci portati a Coloropoli con il primo DLC del Pass Espansioni di Splatoon 3, il colosso videoludico giapponese apre una finestra sulla prossima, misteriosa ambientazione che farà da sfondo alle avventure da vivere nell'ultimo capitolo della serie 'splattatutto' su Switch.

La Torre dell'Ordine introdurrà una storia nuova di zecca: i giocatori dovranno vivere un'esperienza singleplayer piena di sfide roguelike da completare più e più volte per ampliare la propria collezione di elementi per la personalizzazione del proprio alter-ego, come possiamo intuire scorrendo le scene del filmato confezionato dagli sviluppatori giapponesi per delineare il perimetro ludico, narrativo e contenutistico di questo DLC.

La commercializzazione della seconda espansione di Splatoon 3 è prevista nella primavera del 2024, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch. Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video gameplay di presentazione della Torre dell'Ordine e, qualora ve la foste persa, alla nostra recensione di Splatoon 3.