Splatoon 3 si farà? Per il momento il gioco non è in sviluppo

La serie di Splatoon ha portato una ventata d'aria fresca in casa Nintendo e sono in tanti gli estimatori del gioco, anche se al di fuori del Giappone i risultati di vendita di Splatoon non sono stati sempre esaltanti. Purtroppo però non sembra che al momento ci sia qualcosa di nuovo all'orizzonte.

Dopo l'ottimo secondo capitolo, sono infatti in molti a sperare in Splatoon 3, ma è stato lo stesso producer del gioco Hisashi Nogami, ad aver rivelato che al momento non ci sono piani per il futuro della serie, e che dunque Splatoon 3 non è attualmente in fase di sviluppo.

Ciò non vuol dire che la possibilità che arrivi un terzo capitolo sia esclusa, ma semplicemente che non è in questo momento una priorità per Nintendo. Nogami ha spiegato che il team non ha ancora pensato a cosa poter inserire in un eventuale nuovo episodio, ma la speranza di riuscire a lavorarci prima o poi è presente: gli sviluppatori vorrebbero infatti "restituire il favore" ai fan che hanno supportato i due titoli usciti finora, dato che la community di Splatoon è in generale una delle più attive e appassionate.

Per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Splatoon 2. Voi che ne pensate? Lo vorreste un terzo capitolo della serie?