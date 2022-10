Splatoon 3 primo in Giappone, bene The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II Crimson Sin

Splatoon 3 è stato il gioco più venduto in Giappone nella settimana che va dal 26 settembre al 2 ottobre, con oltre 150.000 copie distribuite, buon secondo posto per The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II CRIMSON SiN che apre con oltre 50.000 copie vendute.

Nello specifico, The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II CRIMSON SiN ha venduto 36.000 pezzi su PS4 e 14.000 su PS5 per un totale di 50.707 copie vendute nella settimana di lancio. Valkyrie Elysium segue con 23.000 copie su PS4 e 17.000 su PlayStation 5.

Classifica giochi Giappone 6 ottobre 2022

[NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 157,348 (2,900,483) [PS4] The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II CRIMSON SiN (Falcom, 09/29/22) – 36,261 [PS4] Valkyrie Elysium (Square Enix, 09/29/22) – 23,295 [PS4] FIFA 23 (Electronic Arts, 09/30/22) – 21,721 [PS5] Valkyrie Elysium (Square Enix, 09/29/22) – 17,067 [NSW] Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline – 14,484 (166,874) [PS5] The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II CRIMSON SiN (Falcom, 09/29/22) – 14,446 [NSW] FIFA 23 Legacy Edition (Electronic Arts, 09/30/22) – 11,783 [NSW] Taiko no Tatsujin Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 7,911 (39,996) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8,126 (4,855,158)

Classifica hardware Giappone 6 ottobre 2022

Switch OLED – 47,042 (2,725,538) Switch – 20,974 (18,740,181) PlayStation 5 – 15,101 (1,699,911) Xbox Series S – 9,663 (199,755) Xbox Series X – 3,401 (163,736) PlayStation 5 Digital Edition – 2,975 (273,368) Switch Lite – 2,549 (4,897,759) New 2DS XL e 2DS – 27 (1,188,777) PlayStation 4 – 14 (7,819,896)

Sul fronte hardware, le console della famiglia Nintendo Switch superano quota 70.000 unità mentre PlayStation 5 raggiunge quota 18.000 pezzi, Xbox Series X/S si fermano a 13.000, fanalino di coda PlayStation 4 con 14 console vendute.