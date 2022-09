Splatoon 3: giochiamo al nuovo Splatfest sabato 24 settembre dalle 13:30 su Twitch

Dopo aver 'splattato' FIFA dalla classifica italiana con Splatoon 3, il nuovo sparatutto multiplayer di Nintendo EPD si prepara a un intenso weekend di sfide online. La redazione di Everyeye sarà in diretta su Twitch sabato 24 settembre dalle 13:30 per partecipare alle battaglie del nuovo Splatfest.

La nuova stagione delle sfide Splatfest vedrà gli Inklings darsi alla pazza gioia nelle Mischie Mollusche e in una serie di attività competitive incentrate sulla cooperazione tra i membri della propria squadra.

Una volta affilati i tentacoli, l'ingresso in battaglia nel nuovo Splatfest di Splatoon 3 ci permetterà così di sperimentare le tante sorprese previste da Nintendo EPD con la formula 4vs2vs2 degli scontri splattatutto da completare per comporre la griglia dei finalisti e decretare i vincitori dei tornei.

L'appuntamento con la nostra redazione è previsto per le ore 13:30 di sabato 24 settembre, ovviamente sul canale Twitch di Everyeye. Per l'occasione, consigliamo a chi ci segue di registrarsi al nostro canale Twitch per avere accesso ai portali Telegram e Discord riservati agli iscritti e allo storico delle registrazioni.

In attesa della nostra diretta con lo Splatfest, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Splatoon 3, il frizzante sparatutto multiplayer disponibile da qualche giorno in esclusiva su Nintendo Switch.