Splatoon 3: il gioco è acquistabile su Amazon al prezzo migliore dal lancio

Splatoon 3 è l'ultimo capitolo della famosa serie di sparatutto in terza persona di Nintendo nata su Wii U nel 2015. Splatoon 3 è in offerta quest'oggi su Amazon ad un ottimo prezzo, a diversi mesi dall'uscita ufficiale avvenuta il 9 settembre 2022.

Splatoon 3 in offerta al prezzo più basso dal lancio

Il titolo è infatti acquistabile a questo link al prezzo scontato di 39,99 euro, con lo sconto di 20 Euro dal prezzo di listino di 59,99 euro, un'ottima occasione per recuperarlo al prezzo più basso dal lancio.

In questo nuovo capitolo della serie Splatoon, il protagonista esplorerà una nuova area: Splattonia. Splatoon 3 introduce diverse novità, come l’arma a forma di arco, personalizzazione del personaggio e nuovi modi per spostarsi, da sfruttare anche nelle sfide 4 contro 4, tanti livelli, mosse, armi, modalità mai viste prima nei capitoli precedenti della serie.

Una nuova e ricca modalità single player che vedrà protagonista "numero 3" nello scontro con l'esercito octoriano assieme alla Nuova Divisione Branchia, faremo luce sui segreti di Aterna, indagheremo come mai la "melma pelosa" ha invaso l'intero mondo di gioco.



Non dimentichiamoci della modalità cooperativa e multiplayer, vero cuore pulsante del titolo con la possibilità ora di sfidare i boss assieme ai nostri compagni, oppure affrontare le sfide multiplayer ricche di modalità ed arene, così come è stato anche nei precedenti capitoli della serie.