Splatoon 3, tra granchi armati e Splatville: armi e mappe nelle nuove immagini

Annunciato a sorpresa nel corso del febbraio di quest'anno, il peculiare splat-shooter di casa Nintendo è di recente tornato a mostrarsi nel trailer di Splatoon 3 diffuso durante l'ultimo Nintendo Direct.

A breve distanza dalla pubblicazione del filmato, che si è concentrato sulla modalità single player del titolo, il colosso di Kyoto ha reso disponibili nuovi screenshot della sua esclusiva. Dedicate ad armi e scenari di Splatoon 3, le immagini sono state pubblicate sui canali ufficiali di Nintendo: potete visionarle direttamente in calce a questa news.

Sul fronte delle ambientazioni, gli scatti ci presentano Sobborgo Siluriano, una delle aree principali di Splatville. Situato nel centro cittadino, il quartiere è solito accogliere la gioventù locale. "Al di sopra di questo scenario tridimensionale - ci informa Nintendo - si estende una passerella, che diventa teatro di avvincenti mischie mollusche!". Su questa e altre mappe, gli Inkling potranno contare su di una nuova e devastante arma: il granchio armato! Definito come "un carro armato a forma di granchio a più zampe dotato di un potente cannone a tiro rapido", quest'ultimo può sparare i propri proiettili a distanze molto elevate. Dall'animo trasformista, il granchio armato può spostarsi sia in forma animale sia in una più convenzionale forma sferica, grazie alla quale raggiunge velocità decisamente superiori.



Splatoon 3 arriverà in esclusiva su Nintendo Switch nel corso del prossimo anno.