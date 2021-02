Splatoon 3: ci saranno anche mappe già note in versione rinnovata?

Questa settimana Splatoon 3 è stato annunciato durante il Nintendo Direct di febbraio con un breve trailer, al momento non ci sono troppi dettagli sul gioco ma una preziosa informazioni potrebbe essere stata carpita da un annuncio di lavoro pubblicato da Nintendo of Japan.

La casa di Kyoto sta cercando un Level Designer che si occuperà di creare e gestire le mappe per Splatoon 3 oltre ad occuparsi del bilanciamento delle armi e dare vita a nuove modalità di gioco, ma non solo perchè la figura professionale in questione dovrà ancora "rinnovare livelli già esistenti."

E' possibile quindi che Splatoon 3 possa contenere mappe e stage tratti da Splatoon e Splatoon 2 e proposti in versione rinnovata. Non si tratta del resto di una novità assoluta, molti sparatutto sono soliti presentare contenuti "legacy" come mappe rimasterizzate e modalità di gioco classiche con qualche nuova aggiunta e migliorie tecniche.

Splatoon 3 è atteso per il 2022 su Nintendo Switch, presumibilmente quest'anno Nintendo svelerà ulteriori informazioni sul progetto e mostrerà il gameplay del nuovo episodio della serie. Splatoon è stato lanciato su Wii U nel 2014 riscuotendo un enorme successo mentre il sequel è uscito su Nintendo Switch nel 2017 ottenendo anche in questo caso una ottima accoglienza da parte di pubblico e critica.