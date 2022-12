Splatoon 3 è sempre nella mente dei Giapponesi: è il gioco più cercato del 2022!

Dopo aver confermato che Splatoon 3 è stato il gioco più venduto del 2022 in Giappone, arriva un ulteriore record per lo splattatutto variopinto di casa Nintendo.

Un'interessante raccolta di dati a marchio Yahoo rivela infatti l'identità dei videogiochi che hanno maggiormente catalizzato l'attenzione del pubblico del Sol Levante nel corso dell'anno. Motore di ricerca estremamente popolare in Giappone, quest'ultimo rivela la Top 10 dei videogame più cercati sulle proprie pagine nell'intero 2022. Di seguito, vi riportiamo i risultati emersi:

Splatoon 3; Leggende Pokémon: Arceus; Elden Ring; Yu-Gi-Oh Master Duel; Dragon Quest X: Offline; Heaven Burns Red; Monster Hunter Rise: Sunbreak; Kirby e la Terra Perduta; Gran Turismo 7; Pokemon Scarlatto;

La classifica vede Splatoon 3 in vetta, seguito a stretto giro da Leggende Pokémon: Arceus. Lo spin-off supera in popolarità anche Pokémon Scarlatto, con il nuovo capitolo principale della serie Game Freak che si accontenta della decima posizione. Medaglia di bronzo per Elden Ring, tra i candidati alla vittoria per il titolo di Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2022.



All'interno della classifica stilata da Yahoo, trovano spazio anche l'espansione Sunbreak di Monster Hunter Rise, così come Gran Turismo 7, Kirby e la Terra Perduta, Dragon Quest X: Oflline, Heaven Burns Red e il popolarissimo titolo di Konmai Yu-gi-Oh: Master Duel, che ha ormai superato i 50 milioni di download in tutto il mondo.