Splatoon 3 per Nintendo Switch: ci saranno anche i Daft Punk?

A febbraio i Daft Punk si sono sciolti dopo 28 anni di carriera ma questo non vuol dire che l'influenza del gruppo sia destinata a scomparire, anzi. E se i Daft Punk fossero in qualche modo coinvolti in Splatoon 3? Potrebbe succedere, almeno a giudicare da alcuna pubblicità giapponesi.

Nell'ultimo numero di CocoCoro sono presenti alcune pagine pubblicitarie dedicate proprio allo splattatutto Nintendo annunciato durante il Direct di febbraio e in arrivo su Switch nel 2022. Nella prima immagine si nota chiaramente un poster che raffigura la copertina giapponese di Around The World, celebre singolo dei Daft Punk e del resto il nome del gruppo appare bene in evidenza.

La seconda immagine è più enigmatica e mostra un personaggio nel deserto, nonostante la ripresa in lontananza sembra che il personaggio in questione indossi un casco, altro richiamo alla band. Solo coincidenze? Può essere, come è ovviamente possibile che i Daft Punk abbiano contribuito in qualche modo alla colonna sonora del gioco, non ci sono però certezze in merito al momento.

Splatoon 3 includerà mappe classiche rimasterizzate e presenterà una storia ambientata nel deserto, purtroppo al momento non sono stati diffusi altri dettagli sul progetto, ne sapremo probabilmente di più nel corso dell'anno, quando Nintendo tornerà a parlare di Splatoon 3.