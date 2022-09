Splatoon 3: a pochi giorni dall'uscita il gioco è già scontato su Amazon

Splatoon 3 è l'ultimo capitolo della famosa serie di sparatutto in terza persona di Nintendo nata su Wii U nel 2015. Splatoon 3 è in offerta quest'oggi su Amazon ad un ottimo prezzo, a pochissimi giorni dall'uscita ufficiale avvenuta il 9 settembre.

Il titolo è infatti acquistabile a questo link al prezzo scontato di 49,99 euro, con lo sconto di 10 Euro dal prezzo di listino di 59,99 euro, un'ottima occasione per recuperarlo a pochi giorni dalla sua uscita.

In questo nuovo capitolo della serie Splatoon, i giocatori si lasceranno Coloropoli alle spalle per trasferirsi in una nuova area: Splattonia. Al centro di questa regione si trova Splatville, nota anche come “la città del caos”, abitata da Inkling e Octoling veterani di mille battaglie.

Splatoon 3 introduce diverse novità, come l’arma a forma di arco, opzioni di personalizzazione e nuove possibilità di movimento, da sfruttare nelle mischie mollusche 4 contro 4, una marea di livelli, mosse, armi, modalità e mode che non avevi ancora visto ed una nuova, assolatissima, regione.

Nuova modalità single player: prendi il controllo di Numero 3 e affronta il malvagio esercito octariano insieme alla Nuova Divisione Branchia nella modalità storia di Splatoon 3. Fai luce sui segreti di Alterna, indaga sulla melma pelosa e scopri come si ricollega al nome di questa modalità, "Il ritorno dei mammiferiani".

Nuova modalità cooperativa: i Salmonoidi fanno il loro ritorno nella modalità cooperativa Salmon Run, con qualche nuovo asso nella manica da sfoderare contro Inkling e Octoling! Lancia uova insieme ai tuoi compagni per semplificarti la vita e unite le forze per splattare nuovi boss, incluso il colossale Salmonarca.