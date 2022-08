Splatoon 3 presto in Demo su Switch: tutte le sorprese del nuovo Splatfest

Nella cornice dell'ultimo Direct dedicato a Splatoon 3 la casa di Kyoto ha condiviso un mare di informazioni inedite sul prossimo sparatutto multiplayer di Nintendo EPD. Tra le tante sorprese che hanno caratterizzato lo spettacolo digitale c'è ovviamente quella del ritorno dello Splatfest e, con esso, di una Demo su Switch.

Il ritorno di questa particolare categoria di eventi online coinciderà con l'arrivo di tante migliorie, aggiunte e ottimizzazioni alla formula originaria dello Splatfest. I partecipanti a queste sfide dovranno disputare due turni: nel primo, le squadre si daranno battaglia nella modalità 4vs4 Turf War, mentre nel secondo il gioco di squadra sarà fondamentale per avere la meglio in gare Tricolor Turf War con tre squadre che combatteranno in contemporanea.

Un primo assaggio delle innovazioni previste dal team di Nintendo EPD con le sfide Splatfest lo avremo tra il 25 e il 27 agosto, con l'apertura ufficiale dei server di Splatoon 3 per chi installerà la demo dello sparatutto tramite il Nintendo eShop a partire dal 18 agosto.

Quanto al resto, vi invitiamo a leggere questo nostro riassunto delle novità di Splatoon 3 dal Nintendo Direct approntato dal colosso videoludico giapponese per prepararci al lancio del titolo, previsto per il sempre più prossimo 9 settembre rigorosamente in esclusiva su Switch.