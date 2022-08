Splatoon 3, tutto pronto per la Splatfest World Premiere: la Demo è disponibile su Switch

Il preannunciato arrivo della Demo di Splatoon 3 si concretizza quest'oggi, giovedì 25 agosto, con l'approdo su eShop della versione dimostrativa della nuova esclusiva Switch. La Demo offre l'accesso anticipato alla Splatfest World Premiere.

Tutti gli Inklings che desiderano "splattare" i propri avversari nelle arene del nuovo sparatutto multiplayer di Nintendo EPD, quindi, può iniziare ad affilare i tentacoli dando un'occhiata al tutorial accessibile da oggi con la Demo.

A partire dal 27 agosto sarà possibile cimentarsi nelle sfide della Splatfest di Splatoon 3 e fare una passeggiata per le aree che imperlano l'Hub di Splatville. Le squadre Splatfest vengono scelte in base al criterio ingame del "migliore tra sasso, carta o forbici". Una volta composti, i team possono darsi battaglia nelle Mischie Mollusche, in cui ogni vittoria fa guadagnare punti per ciascuna delle tre squadre composte da quattro giocatori ciascuna.

L'evento principale della Splatfest World Premiere è atteso per il 27 agosto dalle ore 10:00 alle ore 16:00 italiane. La seconda sessione ingame prevista da Nintendo EPD si aprirà dalle ore 16:00 alle ore 22:00 del 27 agosto, con partite tricolore in cui quattro giocatori della squadra in vantaggio sfideranno due giocatori della seconda e della terza squadra. Il formato 4vs2vs2 di queste prime fasi determineranno la classifica che verrà svelata alle ore 16:00 di domenica 28 agosto.

A chi ci segue, ricordiamo infine che Splatoon 3 sarà disponibile dal 9 settembre rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch.