Splatoon 3, la prossima patch correggerà i problemi legati allo schermo nero

Non fossero bastati i problemi causati dai cheater di Splatoon 3, lo sparatutto di Nintendo è stato purtroppo coinvolto da bug molto fastidiosi, che sono tuttavia in procinto di essere risolti.

Come riportato dai colleghi di Nintendo Everything, la grande N sembra essere al momento impegnata con lo sviluppo di una nuova patch per Splatoon 3 dedicata proprio ai problemi incontrati più frequentemente dai giocatori nell'ultimo periodo.

Tra questi, vi sarebbe la comparsa di un fastidioso schermo nero in occasione del primo avvio del gioco. Per poter risolvere temporaneamente la situazione, Nintendo stessa ha illustrato una procedura che prevede l'apertura di Splatoon 3 con la modalità aereo attivata, con successivo accesso a Splatsville. Una volta lì, il passo successivo è quello di abilitare la connessione a internet e fare accesso alla Lobby per trasferire il salvataggio e selezionare la regione dei server.

La patch, che affronterà anche alcune problematiche relative a Salmon Run, non ha al momento una data d'uscita precisa, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena sarà possibile.

Lo sparatutto di Nintendo ha avuto un ottimo lancio, come dimostrato dagli apprezzamenti della stampa di settore internazionale. I voti di Splatoon 3 gli hanno permesso di raggiungere un punteggio Metascore di 84, il più alto nella - seppur brevissima - storia della serie.