Splatoon 3 tra salvataggi cloud e Switch Online: nuovi chiarimenti da Nintendo

Dopo la conferma da parte degli sviluppatori di Nintendo EPD sull'ampliamento dell'arsenale di Splatoon 3, dalle pagine dell'eShop arriva un importante chiarimento sulle funzionalità online e cloud dello sparatutto destinato ad approdare in esclusiva su Switch in tarda estate.

Con l'ultimo aggiornamento della scheda eShop di Splatoon 3, i curatori del negozio digitale della casa di Kyoto forniscono delle precisazioni su una delle funzioni più utili per gli Inkling e Octoling che si vorrano fronteggiarsi nelle arene multiplayer delle mischie mollusche di Splattonia, ovvero la possibilità di gestire in cloud i dati di salvataggio per non correre il rischio di perdere i propri progressi.

Come sottolineato sullo store ufficiale Nintendo, "il cloud dei dati di salvataggio è compatibile solo con i dati di gioco offline": con la rinuncia alla completa gestione "su nuvola" dei propri salvataggi, la speranza dei fan è ovviamente quella di accedere a un'esperienza multiplayer meno manipolabile da cheater e 'furbetti del ranking'.

Sempre dalle colonne del Nintendo eShop arriva anche la conferma, ormai scontata, della necessità di sottoscrivere un abbonamento a Nintendo Switch Online per fruire le modalità multiplayer disponibili dal day one, previsto per il 9 settembre, e tutte le funzioni in rete aggiuntive che potrebbero essere integrate in Splatoon 3 nella fase post-lancio.