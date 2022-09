Splatoon 3: i segreti ed i migliori punti delle nuove mappe per vincere le partite

Splatoon 3 è arrivato su Nintendo Switch con un pacchetto piuttosto ricco, dal momento che dal day one sono disponibili ben 12 mappe, 5 delle quali sono state create appositamente per il terzo capitolo e le restanti sono riedizioni delle arene viste nei passati episodi. Scopriamo tutti i dettagli sulle nuove mappe.

Grank Canyon

Come suggerisce il nome, questa arena di Splatoon 3 è ambientata in un canyon ed è caratterizzata da più livelli. Oltre alla parte più bassa, che è anche quella che occupa la maggior parte della mappa, Grank Canyon vanta anche una fitta rete di strutture rialzate che conducono alla piattaforma situata proprio al centro dell'area e risultano luoghi perfetti per chi vuole avere una visuale perfetta sul resto della mappa, magari per utilizzare un'arma di precisione.

Sobborgo Siluriano

Pur proponendo la medesima verticalità di Grank Canyon, Sobborgo Siluriano vanta una struttura profondamente diversa. Questa seconda mappa è un'area urbana ricca di passaggi segreti e nascondigli. Oltre a permettere ai giocatori di agire nella parte inferiore o restare sul ponte o su una delle altre aree sopraelevate, Sobborgo Siluriano si distingue da molte altre arene anche per via della massiccia presenza di spugne, che nel mondo di Splatoon fungono da ripari e assorbono l'inchiostro.

Cisterna Cernia

Situata in un'enorme area sotterranea di Splatville, Cisterna Cernia è una mappa ricca di elementi che possono fungere da copertura e presenta anche una peculiarità, ovvero le grate. Questi oggetti metallici non permettono ai giocatori in forma umana di passarci attraverso, ma sia l'inchiostro che la forma Calamaro possono attraversarli ed è quindi possibile sfruttarli a proprio vantaggio.

Discarica Tritatutto

Ambientata in una discarica, questa mappa non solo gode della stratificazione tipica delle arene di Splatoon, ma anche di una certa complessità che la rende perfetta per chi ama nascondersi e cogliere di sorpresa gli avversari, magari mentre si impugna una Lama.

Mercato Fruttato

L'ultima mappa inedita di Splatoon 3 è Mercato Fruttato e, come si può facilmente intuire, è costruita proprio attorno ad un mercato ortofrutticolo. Oltre ad essere una delle mappe più colorate tra quelle aggiunte nel terzo capitolo, il Mercato Fruttato punta meno sulla verticalità - che è comunque presente - e propone al giocatore spazi molto ampi che permettono a chi è armato di sparainchiostro efficaci sulle lunghe distanze di colpire con precisione, magari mentre gli alleati tengono il nemico impegnato nell'area centrale del mercato.

