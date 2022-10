Splatoon 3: il nuovo Splatfest è dedicato a Pokémon Scarlatto e Violetto

Attraverso un annuncio pubblicato sui canali social ufficiali, Nintendo ha confermato che Splatoon 3 si prepara ad accogliere un festival speciale dedicato a Pokémon.

Questo Splatfest è stato organizzato per celebrare il lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto e ha come tema principale "Di che tipo è il tuo Pokémon compagno? Erba, Fuoco o Acqua?". L'evento in questione avrà il via il prossimo sabato 12 novembre 2022 alle ore 2:00 del fuso orario italiano e terminerà alla stessa ora di lunedì 13 novembre 2022.

Per chi non lo sapesse, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto raggiungeranno gli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 18 novembre 2022 e saranno disponibili esclusivamente su Nintendo Switch. A tal proposito, vi ricordiamo che proprio ieri è stato mostrato un lungo video gameplay di Pokémon Scarlatto e Violetto che svela alcune meccaniche inedite di gameplay e qualche creatura mai vista prima.

Sapevate che Splatoon 3 continua ad occupare la prima posizione nelle classifiche di vendita giapponesi? Vi ricordiamo inoltre che Splatoon 3 ha sfiorato il Perfect Score su Famitsu, rivista nipponica sulla quale vanta un punteggio davvero elevato.