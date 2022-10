Splatoon 3 splatta Elden Ring: è il gioco più venduto in Giappone nel 2022

In attesa di scoprire quali produzioni videoludiche saranno premiate sul palco dell'edizione 2022 dei The Game Awards, dal Giappone arrivano già le prime conferme sul fronte dei giochi più venduti dell'ultimo anno.

Con l'ultimo aggiornamento dei dati di vendita, che copre il periodo sino al 2 ottobre 2022, scopriamo che Splatoon 3 ha già raggiunto le abitazioni di oltre 4 milioni di videogiocatori giapponesi! Un dato che emerge dalla combinazione delle vendite realizzate su Nintendo eShop con le impressionanti 2,7 milioni di copie retail di Splatoon 3 vendute in Giappone a settembre. Un dato impressionante, soprattutto se si considera che lo shooter ha realizzato il suo debutto solamente lo scorso 9 settembre 2022, in esclusiva su Nintendo Switch.



Con tali risultati, lo splattatutto Nintendo si aggiudica, almeno per il momento, il titolo di gioco più venduto in Giappone nel 2022. Gli Inkling di Splatoon sorpassano così rivali illustri, inclusi i Senzaluce in viaggio nell'Interregno di Elden Ring. L'open world di FromSoftware deve dunque cedere il passo, mentre all'orizzonte si affaccia un altro importante rivale per il panorama videoludico nipponico. Ricordiamo infatti che il 18 novembre 2022 debutteranno su Nintendo Switch i nuovi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, che potrebbero riuscire a ribaltare la situazione entro la fine dell'anno.