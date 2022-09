Splatoon 3 splatta anche FIFA: il calcistico fuori dal podio in Italia, boom per il basket

Dopo aver segnalato la presenza di Splatoon 3 in vetta alla classifica UK, è tempo di dare uno sguardo al podio videoludico della nostra penisola, che questa settimana riserva qualche sorpresa.

Generalmente dominante nel mercato italiano del videogioco, la serie di FIFA è infatti assente dalla Top 3 settimanale pubblicata da IIDEA (Italian Interactive and Digital Entertainment Association). Come potete verificare in calce a questa news, a conquistare il pubblico nel corso dell'ultima settimana è stato invece Splatoon 3, il variopinto shooter di casa Nintendo. Le folli battaglie a base di armi cariche di vernice colorata hanno dunque conquistato la platea italiana attiva su Nintendo Switch.

Di seguito, vi riportiamo le classifiche dei giochi più venduti in Italia dal 5 all'11 settembre 2022:

Top 3 PC e console

Splatoon 3 - Nintendo Switch; NBA 2K23 - PlayStation 5; NBA 2K23 - PlayStation 4;

Top 3 console

Splatoon 3 - Nintendo Switch; NBA 2K23 - PlayStation 5; NBA 2K23 - PlayStation 4;

Top 3 PC

Grand Theft Auto V; NBA 2K23; Tom Clancy's Rainbow Six;

Grande boom inoltre per il basket videoludico. Nonostante il recente review bombing di NBA 2K23 su Steam , lo sportivo mette infatti a segno un tiro da tre sul mercato italiano, conquistando ben due gradini del podio. Tra le ragioni che potrebbero celarsi dietro questo successo, è impossibile non annoverarenel corso degli. I ragazzi allenati dal coach Pozzecco hanno fatto sognare tutti gli amanti del basket nel corso di Italia-Serbia. Purtroppo, la nazionale maschile ha poi dovuto cedere di fronte alla Francia.