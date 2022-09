Splatoon 3 splatta Londra: lo sparatutto in testa nella Top UK, con tanti giochi Switch

Ininterrottamente in vetta alle classifiche di vendita del Regno Unito, Splatoon 3 torna nuovamente ad occupare il gradino più alto del podio della Top 10 britannica.

Sembra infatti che i cittadini del regno abbiano sviluppato una forte passione per il variopinto sparatutto di casa Nintendo, che continua a macinare ottimi risultati commerciali. Gli ultimi dati diffusi da GfK collocano infatti Splatoon 3 in prima posizione tra i giochi più venduti in UK nel corso dell'ultima settimana. Ad affiancare lo shooter sul podio, troviamo in seconda posizione l'esclusiva Sony Horizon: Forbidden West, mentre la medaglia di bronzo resta appuntata sull'inossidabile Mario Kart 8: Deluxe.



Di seguito, vi riportiamo la Top 10 integrale per la il mercato videoludico britannico:

Splatoon 3; Horizon: Forbidden West; Mario Kart 8: Deluxe; Nintendo Switch Sports; Minecraft; NBA 2K23; Animal Crossing: New Horizons; Leggende Pokémon: Arceus; Grand Theft Auto V; The Last of Us: Parte I;

Oltra a Splatoon 3 e Mario Kart 8: Deluxe, la classifica include ulteriori esclusive Nintendo Switch, tra. Spazio anche, new entry settembrina e all'inarrestabile. Nel frattempo, in occasione dell'ultimo Nintendo Direct l'elenco dei giochi in arrivo su Nintendo Switch tra 2022 e 2023 si è ampliato notevolmente, accogliendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Fire Emblem: Engaged e Pikmin 4.