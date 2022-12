Splatoon 3 splatta Pokémon: è il gioco più scaricato su Switch nel 2022 del Giappone

Come è stato il 2022 dei videogiocatori giapponesi? Il team di Nintendo ci offre un indizio, presentandoci l'interessante classifica dei titoli più scaricati su Nintendo Switch nel corso dell'intero anno.

A dominare la lista è Splatoon 3, che con le sue coloratissime sfide multiplayer conferma l'incredibile appeal dell'IP sul pubblico del Sol Levante. In continua evoluzione, il titolo ha di recente accolto la prima prima Big Run di Splatoon 3. Lo splattatutto si aggiudica la vetta del podio, superando persino gli agguerriti nuovi capitoli della serie Game Freak. La formula proposta da Leggende Pokémon: Arceus si "accontenta" infatti del secondo posto, mentre gli scenari di Pokémon Violetto e di Pokémon Scarlatto si spartiscono rispettivamente terza e quarta posizione in classifica.

Di seguito, vi riportiamo la classifica completa.

Top 30 videogiochi Nintendo Switch più scaricati in Giappone nel 2022

Splatoon 3 Leggende Pokémon: Arceus; Pokémon Violetto Pokémon Scarlatto Monster Hunter: Rise Kirby e la Terra Perduta Nintendo Switch Sports Mario Kart 8: Deluxe Overcooked 2 Xenoblade Chronicles 3 Kirby’s Dream Buffet Among Us Super Smash Bros Ultimate Animal Crossing: New Horizons The Legend of Zelda: Breath of the Wild Minecraft Human Fall Flat Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics Mario Party Superstars Monster wo Taoshite Tsuyoi Ken ya Yoroi wo Te ni Shinasai. Shindemo Akiramezu ni Tsuyoku Narinasai. Yuusha Tai ga Maou wo Taosu Sono Hi wo Shinjiteimasu, or Mon-Yu for short (disponibile solamente in Giappone) eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (disponibile solamente in Giappone) Together! The Battle Cats Inside Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (disponibile solo in Giappone) Dragon Quest X Offline Dragon Quest III Resident Evil 6 Splatoon 2 Unravel Two Undertale

Nella classifica trovano posto anche produzioni pensate - almeno ad ora - esclusivamente per il mercato nipponico, ma non mancano anche Indie di grande successo in Europa e Nord America, tra Undertale, Inside e Unravel Two.