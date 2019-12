Splatoon 3 è in sviluppo? Il trend impazza su Twitter

Con oltre 9 milioni di copie vendute, Splatoon 2 è uno dei giochi più venduti su Nintendo Switch, pertanto non ci stupiremmo affatto se la casa di Kyoto stesse pensando di dare vita ad un sequel...

Alcuni fan sono convinti che Splatoon 3 sia già in sviluppo. Come mai? Una recente immagine promozionale del secondo capitolo conterebbe un interessante indizio al riguardo. Come potete vedere voi stessi in calce a questa notizia, l'illustrazione si limita a mostrare Marie e Callie - le Squid Sisters - in compagnia di Pearl, ma è stata la descrizione a far accendere un campanellino d'allarme a tutti i fan più affezionati dello splattatutto: "Le star si Splatoon e Splatoon 2 sono in forma, anche se si gela. Ma dov'è Marina?".

Che fine ha fatto Marina? Secondo i fan, che con le loro reazioni hanno dato il via al trend "#splatoon3" su Twitter, l'assenza del personaggio rappresenterebbe l'indizio sull'esistenza del terzo capitolo. Secondo loro, Marina potrebbe tornare in Splatoon 3 in un ruolo differente, esattamente come accaduto con Callie, che faceva la presentatrice nel capostipite ed è poi divenuta un'antagonista in Splatoon 2.

Voi cosa ne pensate? Secondo voi si tratta di un'indizio concreto? La scorsa estate il produttore della serie Hisashi Nogami ha dichiarato che Splatoon 3 non è in sviluppo, ma da allora potrebbero essere cambiate molte cose... Intanto, nella giornata di ieri Splatoon 2 ha ricevuto una patch per il bilanciamento.