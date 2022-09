Splatoon 3: tante novità con l'aggiornamento alla versione 1.1.1

Splatoon 3, nuova iterazione di un brand storico della Grande N ed approdato nelle librerie dei videogiocatori nel settembre del 2022, ha ricevuto un aggiornamento nel corso delle ultime ore. Arrivano tanti contenuti per la nuova esclusiva targata Nintendo, che apporta alcune modifiche alla modalità storia, al festival e tanto altro ancora.

Splatoon 3 si aggiorna alla versione 1.1.1, andando ad apportare tante modifiche su vari aspetti del videogioco, avendo persino implicazioni sulla modalità multiplayer, come nel caso del sistema delle Battaglie Tricolore. Pur essendo stati apportati alcuni fix a diverse problematiche del titolo, come un exploit legato allo Squid Roll o a diversi problemi con il matchmaking per le partite online, la patch correttiva va a ritoccare alcuni dettagli anche della modalità storia.

Tuttavia, il focus principale dell'aggiornamento è sul sopracitato sistema delle Battaglie Tricolore, introdotte per la prima volta con quest'ultimo capitolo della saga legato alla sfida in contemporanea di ben tre squadre diverse. Vi erano alcune problematiche tecniche attinenti a questa modalità, più in generale, di design della stessa, osservate dai giocatori sin dal rilascio della beta del titolo. Attualmente, la patch prevede, come aggiustamento principale, la diminuzione delle probabilità con le quali si viene inseriti in un team vincente qualora si entri in partita ad incontro già avviato. Si trattano di gravi problemi per un titolo, soprattutto visto il botto di vendite di Splatoon 3 e Nintendo Switch in Giappone.

Nintendo stessa ha chiarito come questa patch sia frutto della necessità di apportare degli aggiustamenti a gravi problematiche di una modalità che, a conti fatti, ha un impatto significativo sull'esperienza e sull'avanzamento in-game dei giocatori. Prima di salutarci, in attesa di ulteriori informazioni sulle future patch del titolo, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Splatoon 3, lo sparatutto più colorato e frizzante di sempre.