Splatoon 3, il team parla di Side Order: avrà 'un gameplay completamente nuovo e diverso'

Dopo l'evoluzione di Splatoon 3 con il primo DLC del pass d'espansione, Coloropoli, il team dietro la nota produzione targata Nintendo torna alla carica parlando dei contenuti aggiuntivi in arrivo nel prossimo futuro: Side Order, il venturo DLC del gioco, deve ancora arrivare, ma gli sviluppatori hanno anticipato alcune informazioni.

Nel corso di una recente intervista al director Hisashi Nogami ed al co-director Shintaro Sato ai microfoni di Famitsu, gli sponenti del gruppo dietro il progetto della Grande N hanno detto che Splatoon 3 Side Order avrà un gameplay "completamente nuovo e diverso", lasciando intendere che le novità al seguito saranno davvero tante.

Come annunciato nel corso della lunga chiacchierata, è stato confermato che nel prossimo DLC alcuni personaggi importanti faranno il loro ritorno. Alla domanda sulla presenza di Off the Hook e degli Octoling, Nogami ha dichiarato quanto segue: "Sì. Come tutti hanno intuito, i due faranno sicuramente la loro comparsa. Non possiamo ancora svelare i dettagli, ma ci sarà una nuova storia di cui Off the Hook farà parte. Abbiamo anche intenzione di rendere il gameplay completamente nuovo e diverso".

Il team di sviluppo ha anche rivelato dei retroscena relativi al ritorno di Inkopolis nella prima ondata di contenuti aggiuntivi giunta in quel di Splatoon 3 con l'Expansion Pass:" Molte persone hanno iniziato a giocare questa serie con Splatoon 2 o con Splatton 3 e, pur conoscendo l'1, volevamo mostrare a coloro che non hanno giocato a quel titolo com'è Inkopolis e come le Squid Sisters svolgono bene il loro vero lavoro". Inoltre, si è cercato di fare in modo che "evocasse la sensazione di tornare alla propria città natia dopo un po' di tempo". Siete interessati ai contenuti prossimamente in arrivo sul terzo capitolo della celebre saga Nintendo? In tal caso, vi suggeriamo di recuperare la recensione dello sparatutto più colorato e frizzante di sempre: Splatoon 3.