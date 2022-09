Splatoon 3 è ancora primo in UK, Stray debutta al terzo posto

Stray ha debuttato al terzo posto della classifica inglese con la versione fisica uscita la scorsa settimana per PlayStation 5. Il gioco è uscito a luglio in versione digitale mentre la versione su Blu-Ray è stata pubblicata da pochi giorni con discreto successo.

The DioField Chronicle ha invece debuttato fuori dalla Top 10 e più precisamente alla posizione numero 17, Splatoon 3 resta al primo posto nonostante un calo nelle vendite pari al 44% su base settimanale. Mario Kart 8 Deluxe occupa invece il secondo gradino del podio con vendite in calo del 5% rispetto alla settimana precedente.

Splatoon 3 Mario Kart 8 Deluxe Stray Nintendo Switch Sports Grand Theft Auto 5 Minecraft Switch Edition Animal Crossing New Horizons Horizon Forbidden West Leggende Pokemon Arceus LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker

GTA V passa dalla posizione numero 9 alla 5 con un aumento pari al 21% su base settimanale mentre LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker passa dalla posizione 18 alla numero 10 grazie ad una promozione di vari retail britannici che hanno tagliato il prezzo del gioco, garantendo così un boost alle vendite. Per il resto non si segnalano particolari novità in Top 10 e la classifica si completa con Horizon Forbidden West, Leggende Pokemon Arceus, Minecraft Nintendo Switch Edition e Animal Crossing New Horizons.