Splatoon European Championship: le 16 squadre finaliste si sfideranno il 31 marzo

Si avvicina l’ora: i migliori Inkling europei si splatteranno per la gloria suprema alin Svizzera.

Utilizzando le proprie console Nintendo Switch e una copia di Splatoon 2, 16 squadre altamente qualificate si scontreranno per il titolo di Campioni Europei, tra cui i vincitori e i secondi classificati dei tornei locali preliminari che si sono tenuti nel corso dell’anno passato e che hanno portato a questo gran finale.

Il torneo avrà inizio con le pre-qualificazioni, che si terranno la giornata del 30 e la mattina del 31 marzo, quando i 16 team si daranno battaglia per un agognato posto nel giro finale. Poi, il 31 marzo alle 13:00, semifinali e finale verranno trasmesse dal vivo sul canale YouTube Nintendo Italia e su Twitch, con i membri del team vincente che porteranno a casa un trofeo speciale e una felpa, oltre al titolo Campione Europeo di Splatoon.

Le 16 squadre che gareggeranno dal vivo per la vittoria nella semifinale e nella finale sono:

Regno Unito : Team Mako (Vincitori del campionato nel Regno Unito) e 4D (Vincitori del torneo wildcard)

: Team Mako (Vincitori del campionato nel Regno Unito) e 4D (Vincitori del torneo wildcard) Germania : Gucci Gang (Vincitori del campionato tedesco) e Hallo! (Secondi classificati)

: Gucci Gang (Vincitori del campionato tedesco) e Hallo! (Secondi classificati) Francia : Alliance Rogue (Vincitori del campionato francese) e EL Firmament (Secondi classificati)

: Alliance Rogue (Vincitori del campionato francese) e EL Firmament (Secondi classificati) Spagna : Spanish Army (Vincitori del campionato spagnolo) and Archicosmus (Secondi classificati)

: Spanish Army (Vincitori del campionato spagnolo) and Archicosmus (Secondi classificati) Italia : NinPlayers (Vincitori del campionato italiano) e CrossInk (Vincitori del campionato italiano online)

: NinPlayers (Vincitori del campionato italiano) e CrossInk (Vincitori del campionato italiano online) Paesi Bassi : Polderlantis (Vincitori del campionato olandese) e Team.Extensions (Secondi classificati)

: Polderlantis (Vincitori del campionato olandese) e Team.Extensions (Secondi classificati) Belgio : Overtime (Vincitori del campionato belga)

: Overtime (Vincitori del campionato belga) Portogallo : Hexagone (Vincitori del campionato portoghese)

: Hexagone (Vincitori del campionato portoghese) Russia: Red Ink (Vincitori del campionato russo) e Splat Tim (Secondi classificati)

Il team Ninplayers nasce il 10 ottobre 2015 da un gruppo di amici con la passione comune per Splatoon su Wii U. Nel loro primo torneo allo European Splatoon Go4, ospitato da ESL, si sono classificati bene. La loro aspirazione è quella di diventare il più forte team europeo in azione!

Crosslink è un team giovane, nato nell’aprile 2017. A novembre, dopo meno di un anno dalla sua formazione, il team ha vinto il prestigioso ESL Go4 italiano. La loro formula, fatta di passione e costanza negli allenamenti e nei tornei, li ha portati a raggiungere grandi risultati rapidamente.

Seguici su Twitter il 30 marzo per aggiornamenti continui sui nostri team locali mentre si danno battaglia nei gironi di pre-qualificazione per un ambito posto nel torneo finale.

Prima che le fasi finali del torneo abbiano inizio, Polymanga ospiterà uno speciale concerto virtuale. Alga e Nori, il duo di idoli pop Tenta Cool del gioco, faranno la loro apparizione in scena per cantare una serie di canzoni e per eseguire la migliore coreografia di mosse, accompagnate da una band dal vivo. L’intero concerto verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Nintendo Italia e su Twitch, e avrà inizio alle ore 12:00.

Non perderti i migliori team di tutta Europa che si daranno battaglia al Campionato Europeo di Splatoon. I primi round avranno luogo il 30 e il 31 marzo, con semifinali e finali in diretta streaming il 31 marzo. Lo speciale concerto delle Off the Hook avrà inizio alle 12:00, seguito dal torneo in streaming dal vivo che avrà inizio alle 13:00. Entrambi saranno in diretta streaming sul canale YouTube Nintendo Italia e Twitch.