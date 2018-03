Splatoon European Championship in programma il 30 e 31 marzo

Ormai manca poco,! Il campionato europeo dipartirà il 30 marzo al Polymanga, in Svizzera. La finale si disputerà il 31 marzo. 16 delle migliori squadre europee di Splatoon 2 per Nintendo Switch si affronteranno a colpi di inchiostro per la gloria.

Il torneo partirà con round di qualificazione che si terranno il 30 marzo e la mattina del 31 e che decreteranno quali sfidanti potranno procedere alle semifinali. Poi, dalle 13:00 del 31 marzo, andranno in onda le semifinali e la finalissima, che potrete seguire sul canale YouTube di Nintendo Italia e su Twitch. I membri della squadra vincente si aggiudicheranno un trofeo e delle magliette speciali, oltre al titolo di campioni d'Europa di Splatoon.

Le squadre che si affronteranno nelle semifinali e nella finale dal vivo dalle 13:00 del 31 marzo sono:

Regno Unito: Team Mako (vincitori del campionato britannico) e 4D (vincitori del torneo wildcard)

Germania: Gucci Gang (vincitori del campionato tedesco) e Hallo! (secondi qualificati)

Francia: Alliance Rogue (vincitori del campionato francese) e EL Firmament (secondi qualificati)

Spagna: Spanish Army (vincitori del campionato spagnolo) e Archicosmus (secondi qualificati)

Italia: NinPlayers (vincitori del campionato italiano) e CrossInk (vincitori del campionato italiano online)

Paesi Bassi: Polderlantis (vincitori del campionato olandese) e Team.Extensions (secondi qualificati)

Belgio: Overtime (vincitori del campionato belga)

Portogallo: Hexagone (vincitori del campionato portoghese)

Russia: Red Ink (vincitori del campionato russo) e Splat Tim (secondi qualificati)

Prima dell'inizio della fase finale del campionato, al Polymanga si terrà uno speciale concerto virtuale. Alga e Nori, del duo pop Tenta Cool, saliranno a cantare sul palco, accompagnate da una band dal vivo. Il concerto sarà trasmesso nella sua interezza sul canale YouTube di Nintendo Italia e su Twitch, e avrà inizio alle 12:00.

Oltre a mettere i tentacoli su un fantastico trofeo e su delle magliette davvero in gambero, la squadra vincitrice si aggiudicherà anche la possibilità di rappresentare l'Europa al Campionato mondiale di Splatoon 2 dell'E3 2018! Questo torneo speciale si terrà dall'11 al 12 giugno al Los Angeles Convention Center.