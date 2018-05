Splatoon: una notizia sconvolgente arriverà il 9 giugno, di cosa potrebbe trattarsi?

Sull'ultimo numero della rivista giapponese Weekly Jump è stato rivelato che Nintendo ha in programma un "annuncio che sconvolgerà il mondo" su Splatoon, in programma per il 9 giugno.

Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito, Weekly Jump parla semplicemente di un reveal che "lascerà tutti senza parole", la nota interessante riguarda la data, il 9 giugno è il sabato che precedere l'E3 di Los Angeles, che Nintendo abbia in serbo qualcosa di grosso per la fiera americana?

L'annuncio potrebbe riguarda la data di uscita del DLC Octo Expansion o magari il reveal di nuovi contenuti per Splatoon 2 mentre sembra decisamente troppo presto per pensare ad un futuro Splatoon 3. Non ci resta che attendere per saperne di più, la conferenza E3 Nintendo è fissata per martedì 12 giugno alle 18:00, ora italiana, in questa occasione scopriremo probabilmente tutto sull'annuncio misterioso.

Splatoon è uno dei franchise più importanti di Nintendo, i due giochi della serie hanno venduto oltre dieci milioni di copie, riscuotendo enorme successo di pubblico e critica, specialmente in Giappone, dove il coloratissimo splattatutto è ormai una serie iconica ben radicata nella cultura pop locale.