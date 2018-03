Splinter Cell 2018 compare su Amazon: annuncio in arrivo?

Oltre al reveal completo di The Division 2 , Ubisoft potrebbe avere una nuova sorpresa in vista per l'E3, ovvero l'annuncio di un nuovo episodio di, comparso probabilmente in anticipo sui tempi sulle pagine di Amazon Canada.

Sul sito canadese del noto rivenditore è comparsa una pagina denominata Tom Clancy's Splinter Cell 2018, un placeholder che non svela assolutamente nulla sul gioco ma che fa effettivamente pensare all'esistenza di un nuovo Splinter Cell.

Il fatto che Amazon abbia inserito il gioco in listino potrebbe far pensare ad un annuncio non troppo lontano nel tempo, magari con un reveal in primavera e il primo gameplay all'E3 di Los Angeles. La serie è ferma ormai dal 2013, anno di uscita di Splinter Cell Blacklist, titolo accolto tiepidamente da pubblico e critica, incapace di raggiungere il successo commerciale dei precedenti episodi.