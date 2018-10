Splinter Cell 7 potrebbe essere annunciato all'X018 di novembre?

Secondo un rumor diffuso dall'insider Rodney Bouch, Ubisoft potrebbe annunciare il nuovo Splinter Cell durante X018, il Fan Fest Xbox che si terrà il 10 e 11 novembre a Città del Messico.

"I just heard that Sam Fisher was taking spanish lesson right now in Westmount. Seem that he could be reading for is next mission in M*X*CO..."

In maniera ironica, l'insider afferma che Sam Fisher sta prendendo lezioni di spagnolo per prepararsi in vista della prossima missione che si terrà in Messico, luogo dove si svolgerà appunto il festival X018. In passato, Bouch si è dimostrato affidabile rivelando in anticipo le acquisizioni di Playground Games e Ninja Theory da parte di Microsoft, Rodney sembra quindi essere molto vicino alla casa di Redmond...

Da tempo si parla del possibile ritorno di Sam Fisher e Splinter Cell 7 è apparso più volte nei listini dei rivenditori, alcuni rumor pre-E3 volevano il gioco realizzato in partnership (probabilmente solo a livello di comunicazione e marketing) con Xbox, al momento però tutto tace da parte delle due compagnie...