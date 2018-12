Splinter Cell 7: Sam Fisher fa capolino dal nuovo trailer dei Game Awards

L'attenta analisi delle scene immortalate nel ricchissimo filmato di presentazione dei The Game Awards 2018 pubblicato nel weekend da Goff Keighley svela degli spezzoni di un misterioso progetto legato alla serie di Tom Clancy's Splinter Cell.

Nel video diffuso sui propri canali social dal presentatore e organizzatore dei TGA 2018, infatti, possiamo notare un frammento di meno di un secondo che immortala in maniera inequivocabile il visore trinoculare di Sam Fisher o, comunque, di un nuovo agente della divisione governativa legata ai romanzi e ai videogiochi della saga action stealth di Splinter Cell.

La scoperta degli spezzoni di quello che ha tutta l'aria di sembrare il trailer di annuncio di Splinter Cell 7 si incastra nel puzzle degli ultimi rumor che suggeriscono come Ubisoft sia al lavoro su tre titoli in procinto di essere annunciati, la cui reale identità dovrebbe celarsi dietro ai nomi in codice di Project Bowmore, Project Aegyptus e Project Rocket. E questo, senza considerare le indiscrezioni pre-X018 e l'apparizione a più riprese della scheda dedicata al nuovo episodio di Tom Clancy's Splinter Cell tra le pagine dei negozi online più disparati.

Le luci pulsanti del visore dello zio Sam, in virtù di questa nuova scoperta, torneranno sicuramente ad accendersi nel corso dei The Game Awards 2018 che potrete seguire in diretta insieme a noi nella notte di venerdì 7 dicembre dalle ore 02:30. Per tutta la mattina successiva vi proporremo inoltre un'ampia copertura di notizie provenienti dallo show losangelino e, come potete facilmente immaginare, degli spunti di riflessione con articoli di approfondimento e analisi a cura della redazione.