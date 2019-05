Splinter Cell: niente annunci per ora, arriva la smentita da parte di Ubisoft

Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato di alcuni rumor su Splinter Cell, trapelati tramite il creative director di Ubisoft Julian Gerighty, e quindi giudicati piuttosto credibili, secondo cui per l'appunto fosse in lavorazione un nuovo capitolo della serie.

Non è la prima volta che si diffondono voci a riguardo, visto che anche il nostro Luca Ward ha alluso più volte alla possibilità di un nuovo Splinter Cell, ma la cosa non ha mai trovato riscontri ufficiali.

La situazione per la verità era abbastanza bizzarra, visto che Gerighty aveva twittato di essere al lavoro su Splinter Cell, lasciando intendere che ci fossero novità in arrivo all'E3 2019. Solo mezz'ora dopo però, in un altro tweet aveva chiesto di non condividere il post precedente (senza però rimuoverlo) e rivelato di "essere nei guai".

Il clima dunque era piuttosto particolare, e ci ha pensato un portavoce di Ubisoft a fare chiarezza con un comunicato: "Julian stava ovviamente scherzando, come gli piace fare. Sembra che i nostri direttori creativi si stiano divertendo, ma in questo momento non abbiamo alcun annuncio da fare".

Niente Splinter Cell dunque, perlomeno per il momento: si è trattato di uno "scherzo". Probabilmente poco riuscito, visto che sono in molti a sperare in un nuovo capitolo della serie, e prendere in giro i propri clienti non è esattamente la più brillante delle idee, ma tant'è.

E voi, sperate ancora in un nuovo Splinter Cell? Credete che possa esserci effettivamente qualcosa che bolla in pentola dietro la smentita di Ubisoft?