Splinter Cell e Assassin's Creed annunciati per Oculus: due nuovi giochi in VR

L'indiscrezione del portale spagnolo Vandal si è rivelata veritiera: durante l'evento Facebook Connect, che negli anni scorsi si è svolto sotto il nome di Oculus Connect, Ubisoft è intervenuta per annunciare un i nuovi capitoli delle serie Assassin's Creed e Splinter Cell indirizzati alla Realtà Virtuale di Oculus.

Dopo aver collaborato con Oculus per giochi come Eagle Flight, Werewolves Within e Star Trek: Bridge Crew, Ubisoft torna nel mondo della VR con i nuovi episodi di due delle sue serie AAA più famose, Splinter Cell e Assassin's Creed. Al momento, purtroppo, non sappiamo quasi nulla dei due titoli: la casa francese non ha condiviso immagini o video, limitandosi a riferire che si trovano entrambi in sviluppo presso gli uffici di Ubisoft Red Storm, studio che si sta avvalendo della collaborazione di Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf e Ubisoft Mumbai. Non è stato fornita una finestra di lancio, ma la casa francese ha assicurato che nuove informazioni verranno svelate molto presto.

Ne approfittiamo per segnalare che durante Facebook Connect è stato anche annunciato Oculus Quest 2 a 349 euro, oltre che tanti altri giochi in realtà virtuale come Jurassic World Aftermath, Warhammer 40,000: Battle Sister, Sniper Elite VR e molti altri.