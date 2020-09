Splinter Cell e Assassin's Creed in VR su Oculus? Spunta un report

Tra meno di un'ora comincerà Facebook Connect, immancabile evento annuale precedentemetne noto come Oculus Connect, durante il quale l'azienda di Mark Zuckerberg svelerà le ultime novità nel campo della Realtà Virtuale e della Realtà Aumentata. A giudicare da un report appena emerso, ci sarà un'interessante sorpresa...

Stando a quanto riferito dalla testata spagnola Vandal, Ubisoft starebbe per annunciare due nuovi giochi delle serie Splinter Cell e Assassin's Creed, entrambi indirizzati ai visori Oculus Quest e al non ancora annunciato Oculus Quest 2. Si tratterebbe, quindi, di due titoli in Realtà Virtuale, che si troverebbero in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Red Storm, una divisione nata per curare i videogiochi di Tom Clancy e adesso attiva nello sviluppo di esperienze in VR. A supportarla ci sarebbero Ubisoft Reflections, Ubisoft Düsseldorf e Ubisoft Mumbai

La testata spagnola sembra piuttosto certa di quanto riferito, ma per esserne sicuri dobbiamo necessariamente attendere la messa in onda dell'evento Facebook Connect, fissata per le ore 19:00 di questa sera. Assassin's Creed, ricordiamo, tornerà tra poco più di due mesi con un nuovo episodio tradizionale, Valhalla; Splinter Cell, invece, non si fa vedere dal 2013, da quando è stato pubblicato Blacklist su PS3, Xbox 360 e PC.