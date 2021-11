Splinter Cell Chaos Theory è gratis, nuovo regalo di Ubisoft

Continuano i festeggiamenti per i 35 anni di Ubisoft e dopo aver regalato Assassin's Creed Chronicles Trilogy il publisher francese offre ora un nuovo gioco gratis: Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory.

"È l'anno 2008 Blackout di intere città ... sabotaggi nelle borse mondiali ... corruzione dei sistemi elettronici degli organi di Difesa Nazionale ... questa è una guerra informatica."

Splinter Cell Chaos Theory è gratis su PC e resterà vostro per sempre a patto che venga riscattato tramite Ubisoft Connect prima delle 15:00 del 25 novembre. Si tratta di una bella occasione per riscoprire un classico del publisher transalpino nonché uno dei giochi più venduti della serie. Essendo uscito nel 2005, Chaos Theory sente ovviamente il peso degli anni ma per i fan dell'agente Sam Fisher si tratta in ogni caso di una avventura ancora oggi degna di nota.

I festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario di Ubi continueranno ancora a lungo e sono previsti altri giveaway, giochi e contenuti gratis, vi aggiorneremo in caso di ulteriori novità, nel frattempo vi invitiamo a scaricare Splinter Cell Chaos Theory gratis, ricordiamo che le versioni per console non sono gratuite e l'offerta è valida solo ed esclusivamente per l'edizione PC riscattata tramite il client Ubisoft Connect.