Splinter Cell, Crysis Wars, Zone of The Enders: scovati nuovi marchi registrati

I sempre attenti colleghi di Gematsu hanno scovato in rete un bel po' di nuovi marchi registrati legati a brand videoludici estremamente popolari, come Splinter Cell, Crysis e Zone of The Enders. Di cosa si tratta?

Cominciamo da quello che, probabilmente, ha attirato maggiormente la vostra attenzione, ossia Splinter Cell. Il trademark in questione è stato depositato il 31 agosto scorso presso lo United States Patent and Trademark Office e, purtroppo, non sembra essere legato ad un videogioco. Nel paragrafo dedicato ai beni associati si evince che il marchio registrato è riferito ai capi d'abbigliamento come maglie, pantaloni, costumi da bagno, intimo, cappelli e molto altro. È evidente che Ubisoft non vuole abbandonare il marchio, e non è escluso che questo interesse per il merchandising possa rappresentare il preludio all'annuncio di un nuovo gioco. La serie, ricordiamo, nonostante gli insistenti rumor non si fa vedere dal 2013. Sam Fisher, dal canto suo, è uscito dall'ombra in alcune occasioni per fare una capatina in altri giochi Ubisoft, come Ghost Recon.

Tra gli altri marchi registrati se ne annoverano due legati a Zone of the Enders, franchise di Konami prodotto da Kojima nell'era di PS2, e uno relativo ad un certo Crysis Wars: entrambi risultano essere associati a dei videogiochi. I trademark di Zone of the Enders sono stati depositati presso l'European Union Intellectual Property Office (EUIPO) ieri 3 settembre. I due capitoli della serie, ricordiamo, sono tornati a nuova vita nel 2013 in una collection per le piattaforme di nuova generazione: a cosa potrebbero fare riferimento questi due nuovi marchi? Ad un porting della raccolta per le console next-gen, oppure ad un nuovo capitolo nuovo di zecca? Difficile dirlo con gli elementi a nostra disposizione.

Un alone di mistero circonda anche Crysis Wars, il cui marchio è stato depositato il 31 agosto negli USA, come quello di Splinter Cell. In questo caso si fa riferimento ad un videogioco, ed alcuni hanno lanciato l'ipotesi di uno strategico ambientato nel mondo di Crysis, un qualcosa di simile ad Halo Wars e Gears Tactics. Questo nuovo progetto, tra l'altro, spunta a pochi giorni dal debutto di Crysis Remastered su PS4, Xbox One e PC.

Gematsu ha scovato anche il trademark Astro's Playground, ma si tratta semplicemente del titolo alternativo di Astro's Playroom per PS5 in alcune regioni, come l'Ungheria.