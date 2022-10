Splinter Cell: il director del remake lascia Ubisoft. Cosa succederà?

Non è certamente un bel periodo per Ubisoft, seppure sia alle prese con numerosissimi progetti, tra cui Splinter Cell Remake. Seppure vi siano alcune informazioni sul progetto, come lo stato del suo sviluppo che è ancora in corso, non vi sono notizie sulla sua data d'uscita e, purtroppo, è arrivata da poco una notizia che non piacerà a molti.

Da poco, infatti, il director di Splinter Cell Remake David Grivel ha abbandonato Ubisoft. L'informazione giunge proprio dallo stesso Grivel, il quale ha deciso di annunciare in pompa magna la sua decisione attraverso il proprio account di LinkedIn. Egli, in un post nel quale ha condiviso con gli utenti online le sue dimissioni, ha dichiarato quanto segue: "Dopo più di undici anni di lavoro presso Ubisoft, è tempo per me di seguire una nuova avventura".

"Undici anni", continua Grivel, "è davvero tanto tempo e riassumerli tutti in un unico post è quasi impossibile, ma i devo dire che sono stato davvero fortunato. Fortunato di lavorare con così tante persone fantastiche negli anni. Ho fatto così tanti amici... Per quanto riguarda la nuova avventura? Rimanete connessi". Non vi sono, dunque, grandi informazioni sulle ragioni che si celano dietro l'abbandono della compagnia, il che non stupirà certamente chi conosce l'ambiente.

Ciò nonostante, è lecito pensare che possano arrivare molto presto - o quantomeno non troppo tardi - delle nuove informazioni su quello che sarà il futuro lavorativo di David Grivel e, soprattutto, delle dichiarazioni da parte di Ubisoft sull'andamento complessivo di Splinter Cell Remake. Cosa succederà adesso al nuovo capitolo di Splinter Cell? Non è facile immaginare come e quanto l'azienda saprà agire tempestivamente rispetto alle dimissioni di Grivel, viste anche le poche informazioni giunte a tutti i videogiocatori sin dall'annuncio del progetto, ormai avvenuto nel corso del 2021.

Sappiamo, infatti, che il gioco è ancora nel suo stato di sviluppo, ma non se si tratti di uno stato prettamente embrionale o se l'andamento dei lavori è più che avviato. Nelle ultime settimane abbiamo anche scoperto che la storia è stata riscritta per un pubblico moderno, ma bisognerà certamente sperare nell'arrivo di qualche comunicazione per poter finalmente vedere delle fasi di gameplay e, soprattutto, una data d'uscita del gioco.