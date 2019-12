Splinter Cell:Fifth Freedom è in sviluppo? Reveal ai Game Awards secondo i rumor

Con l'avvicinarsi dei The Game Awards 2019 si moltiplicano, come del resto prevedibile, i rumor e le voci di corridoio legate ai possibili annunci in programma per l'evento.

Alla lista delle presunte indiscrezioni legate alla scaletta dello show condotto da Geoff Keighley si aggiunge ora anche il possibile reveal di un nuovo Splinter Cell. Ad accendere la miccia del falò delle speculazioni è stato un post apparso sul forum 4chan, che ha rapidamente attirato l'attenzione della community di ResetEra. Secondo quanto riportato dal rumor in questione, Ubisoft sarebbe pronta a presentare "Splinter Cell: Fifth Freedom" in occasione dei The Game Awards.



L'indiscrezione include alcuni dettagli in merito al gameplay di questo presunto titolo, tra cui la possibilità di adottare due stili di gioco differenti, uno offensivo e l'altro stealth. Il nuovo Splinter Cell includerebbe al suo interno 21 Story Mission lineari e 16 Side Mission, il tutto affrontabile in multiplayer e in cooperativa split-screen. Sarebbero inoltre incluse le seguenti modalità:

Spies vs Mercs

Extract and Escape

Defuse or Eliminate

Ovviamente, il rumor è al momento impossibile da verificare: l'attesa per scoprire se cela in sé qualcosa di veritiero, tuttavia, non sarà molto lunga. L'appuntamento coi The Game Awards è infatti fissato per giovedì 12 dicembre. Nel corso degli ultimi mesi la saga di Splinter Cell è stata protagonista di un significativo numero di voci di corridoio, legate a presunti leak e all'attività Twitter di Ubisoft Spagna.