Splinter Cell: nuovo gioco in sviluppo, lo conferma una fonte di VGC

Secondo una fonte di VGC molto vicina a Ubisoft, la casa francese ha dato recentemente il via libera allo sviluppo di un nuovo gioco della serie Splinter Cell, dopo i tiepidi risultati ottenuti con il franchise su piattaforme mobile e VR.

Non è ancora del tutto chiaro chi stia sviluppando il progetto anche se apparentemente non ci sarebbe Ubisoft Montreal al timone, il gioco è entrato da poco nelle prime fasi di produzione secondo la fonte ma esiste una piccola possibilità che il publisher possa annunciare il nuovo Splinter Cell nel 2022.

VGC ha contattato Ubisoft per un chiarimento ma la casa francese ha declinato qualsiasi commento in merito. Il più recente gioco della serie, Splinter Cell Blacklist, è uscito nel 2013, da allora la saga è entrata in stand-by e il personaggio di Sam Fisher è comparso solamente in alcuni crossover ed esperienze mobile e VR.

Quando il nuovo gioco vedrà la luce sarà passata probabilmente una intera decade dal precedente capitolo e non è chiaro se Splinter Cell 7 (titolo provvisorio) si riaggancerà alla lore della saga o se si tratterà di un reboot pensato per conquistare un pubblico più ampio. Al momento come detto Ubisoft non ha voluto confermare o smentire la notizia, dunque restiamo in attesa di chiarimenti.