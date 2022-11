Splinter Cell gratis con il Black Friday 2022: il gioco in regalo aspettando il remake

Entra nel vivo la settimana del Black Friday 2022, con tantissime offerte attive anche nel mondo dei videogiochi, tra PC e console di casa Sony, Microsoft e Nintendo.

Tra i grandi publisher che hanno deciso di proporre offerte speciali in vista del Venerdì Nero, troviamo anche Ubisoft. Il colosso videoludico francese ha infatti dato ufficialmente il via agli sconti del Black Friday su Ubisoft Store, con tante promozioni su titoli del calibro di Assassin's Creed: Valhalla e Far Cry 6. In aggiunta, l'azienda ha inoltre deciso di regalare alla community un grande classico del passato.

Sino alle ore 16:00 di mercoledì 30 novembre 2022, i giocatori interessati potranno infatti riscattare Tom Clancy's Splinter Cell a costo zero. La promozione consente dunque di aggiungere gratis alla propria collezione la prima avventura di Sam Fisher. Per tornare a impersonare l'agente segreto di Third Echelon, potete sfruttare il seguente link:

La promozione è attiva sin da ora su, ma è purtroppo limitata alla sola versionedi Splinter Cell.Un'occasione interessante per recuperare questo classico videoludico, in attesa del ritorno in scena promesso dall'annuncio del rifacimento del titolo. Con il, Ubisoft mira infatti a offrire nuove basi al futuro della saga di Splinter Cell