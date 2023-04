Splinter Cell Hunters, spunta il rumor: Ubisoft ha cancellato il battle royale?

Mentre prosegue lo sviluppo di Splinter Cell: Remake, le fucine di Ubisoft sono al centro di una indiscrezione legata proprio alla serie con protagonista Sam Fisher.

Sulle pagine di 4chan - forum dalla controversa affidabilità, poiché legato a pubblicazioni in forma anonima -, ha infatti fatto la sua comparsa una insolita testimonianza. Quest'ultima, firmata da un presunto play tester, riferisce della possibile cancellazione di Splinter Cell: Hunters, un battle royale ambientato nell'universo di Splinter Cell e mai annunciato da Ubisoft. Stando a quanto riportato dall'utente, che aveva provato il gioco per l'ultima volta nel luglio 2022, il reveal ufficiale avrebbe dovuto avere luogo entro l'autunno dello scorso anno. L'assenza di notizie in merito alla produzione, tuttavia, spingono ora il leaker a ipotizzare una cancellazione del gioco.

Splinter Cell: Hunters, riporta il messaggio apparso su 4chan, avrebbe dovuto proporre una formula di gioco multiplayer di stampo PvPvE, con i giocatori chiamati a vestire i panni di diversi operatori. Ambientato nella Wahington DMZ, il titolo avrebbe visto due agenti cooperare nel tentativo di abbattere quattro obiettivi collocati nella mappa, in una competizione pensata per un massimo di trenta giocatori. Supportato da un battle pass, Splinter Cell: Hunters avrebbe offerto la possibilità di personalizzare il proprio alter-ego con skin ispirate a Rainbow Six Siege, The Division e altri titoli Ubisoft.



Al momento non si hanno ovviamente conferme in merito all'effettiva esistenza di uno Splinter Cell: Hunters. In attesa di eventuali commenti da parte del publisher francese, ricordiamo a ogni modo la recente cancellazione di molti videogiochi in sviluppo presso i team Ubisoft.