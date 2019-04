Splinter Cell non è morto, qualcuno se ne sta prendendo cura, parola di Yves Guillemot

Da mesi si parla ormai del ritorno di Splinter Cell: dagli easter egg nascosti in Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ai teaser di Luca Ward, tutto sembra far pensare ad un imminente ritorno di Sam Fisher, ma le cose staranno esattamente così?

Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, è stato intervistato da IGN.com ed ha confermato che il franchise di Splinter Cell non è stato dimenticato e che anzi, "qualcuno se ne sta prendendo cura", senza scendere ulteriormente nei dettagli.

"Quando si crea un gioco, bisogna assicurarsi che sia diverso da quanto fatto in passato. Per l'ultimo Splinter Cell abbiamo avuto molta pressione, tutti ci dicevano non cambiatelo, non fate questo, non inserite quello... Alcuni team hanno avuto difficoltà ad approcciarsi alla serie. Adesso però ci sono alcune persone che stanno guardando al brand e se ne prenderanno cura. Ad un certo punto accadrà qualcosa, ma non posso dirvi altro per ora."

Il presidente della casa francese ribadisce inoltre che non c'è stata alcuna volontà di mettere da parte le avventure di Sam Fisher, è però successo che altri brand abbiano occupati tutti gli studi interni dell'azienda (pensiamo ad Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs e Rainbow Six) ma sembra che le cose siano cambiate e finalmente qualcuno sia al lavoro sul tanto vociferato Splinter Cell 7...