Splinter Cell: qual è il miglior gioco di Sam Fisher?

Ancora oggi Splinter Cell viene considerata una delle migliori serie stealth di tutti i tempi. La celebre serie Ubisoft è tuttavia ferma da quasi un decennio e, nonostante i tanti rumors degli ultimi anni, il settimo capitolo delle vicende di Sam Fisher non si è mai concretizzato e sembra non lo farà in tempi brevi.

Nella speranza prima o poi di vedere il tanto sognato ritorno del franchise, possiamo nel frattempo riscoprire qual è il miglior Splinter Cell mai realizzato. Partendo dal presupposto che un po' tutti gli episodi principali hanno ottenuto ampi consensi di critica e pubblico, esaminando Metacritic si scopre in particolare che le versioni per l'originale Xbox dei primi tre capitoli sono considerate il meglio offerto dal brand, capace durante la generazione a 128-Bit di lasciare un segno profondo ed imporsi tra i migliori giochi stealth mai realizzati. Ad ottenere il titolo di miglior episodio della serie è il terzo, Splinter Cell: Chaos Theory, che ha raggiunto un eccezionale punteggio di 94 basato su 70 recensioni. Non che i due predecessori siano tanto lontani: il capostipite della serie, il primo Splinter Cell, ha infatti un metascore di 93 basato su 46 recensioni, e stesso risultato per il suo seguito, Splinter Cell: Pandora Tomorrow, media di 74 recensioni.

L'ultimo capitolo della serie, Splinter Cell: Blacklist, è uscito nel 2013. Da allora il brand è stato accantonato da Ubisoft e il suo iconico protagonista ha avuto ruoli da guest star in altre produzioni della casa francese: ad esempio Sam Fisher è stato Operatore in Rainbow Six Siege, tanto per fare un esempio. Per ora non ci resta altro da fare se non ripercorrere la storia di Splinter Cell, augurandoci che non sia ancora finita.