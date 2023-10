Splinter Cell Remake, eppur si muove: Ubisoft sta assumendo nuove figure per il progetto

È trascorso un bel po' di tempo dall'annuncio di Splinter Cell Remake e i dettagli del progetto sono ancora piuttosto stringati. Tuttavia, stando ai recenti annunci di lavoro pubblicati da Ubisoft Toronto, sembra che lo studio al timone del remake ora iniziando ad accelerare lo sviluppo.

Al momento in cui scriviamo, ci sono ben 12 posizioni aperte in vari reparti, esclusivamente dedicate a Splinter Cell, come riportato nel titolo dell'offerta stessa. Si cercano, ad esempio, animatori per il gameplay, designer narrativi, artisti per le texture e tanto altro ancora.

Se da una parte questo è indubbiamente il segnale che qualcosa si sta muovendo, dall'altra il riempimento dei ranghi di Ubisoft Toronto può sottintendere che la via verso la fine dello sviluppo è ancora piuttosto lunga.

Per adesso, di Splinter Cell Remake sappiamo che non sarà open world, ma fedele all'originale e che la storia è stata riscritta per un pubblico moderno. Secondo quanto precedentemente dichiarato dalla software house, inoltre, l'obiettivo del gioco è quello di gettare le basi per il futuro della serie.

A tal proposito, abbiamo provveduto a stilare una classica di tutti gli Splinter Cell, dal peggiore al migliore, per scoprire quale ad oggi risulta il preferito del pubblico. Nel frattempo, la speranza è che presto arrivi qualche nuovo annuncio sul remake in corso.