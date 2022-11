Splinter Cell Remake 'getterà le basi per il futuro della serie', conferma Ubisoft

Per celebrare il ventesimo anniversario della serie, Ubisoft ha pubblicato i primi concept art di Splinter Cell Remake e dare così ai fan un piccolo ma gradito assaggio dell'atteso rifacimento della prima avventura di Sam Fisher.

Nonostante il director di Splinter Cell Remake abbia lasciato Ubisoft lo scorso ottobre, lo sviluppo del gioco sembra proseguire regolarmente e senza grossi intoppi. Anzi, come confermato dagli autori nel mostrare gli inediti concept art, il progetto porrà le basi per il futuro del franchise, lasciando quindi intendere che nei piani del colosso francese ci sia un vero e proprio ritorno per la serie che non si esaurirà semplicemente con il remake del capostipite.

"Puntiamo a creare un remake di alto livello, portando le sue qualità quanto più lontano possibile. Dovrebbe aiutarci a porre le solide fondamenta per il futuro del franchise", queste le parole dell'Associate Level Design Director Zavian Porter su Splinter Cell Remake che lasciano ben sperare gli appassionati del brand, a digiuno di nuovi episodi ormai dal 2013, anno in cui Splinter Cell Blacklist vide la luce su PC, PS3, Xbox 360 e Wii U.

Per il momento, comunque, Ubisoft non ha annunciato altri progetti oltre al rifacimento del primo gioco, la cui uscita è ancora avvolta nel mistero. Ma di sicuro sembrano esserci tutte le buone intenzioni per rendere Splinter Cell nuovamente una certezza del panorama videoludico.