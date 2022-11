Splinter Cell Remake: Sam Fisher risplende nelle concept art per i 20 anni della serie

Lo sviluppo di Splinter Cell Remake è ancora in corso: a ribadirlo è Ubisoft con il nuovo video che celebra i vent'anni dell'iconica serie action stealth mostrando delle concept art inedite realizzate dai ragazzi di Ubisoft Toronto.

Il trailer confezionato dal colosso videoludico francese offre a diversi membri chiave dello sviluppo di Splinter Cell Remake l'opportunità di discutere del lavoro che stanno portando avanti per concretizzare questa visione creativa basata su Snowdrop Engine, il motore grafico tenuto a battesimo da Massive Entertainment con la serie di The Division.

Tra gli esponenti di Ubisoft Toronto intervenuti in questo video troviamo Chris Carriere (Direttore Tecnico), Andy Shmoll (Senior Game Designer) e Zavian Porter (Associate Level Designer), con approfondimenti sul nuovo sistema di illuminazione, sulle profonde migliorie apportate alla grafica e sugli aggiornamenti che interesseranno ogni singolo aspetto del gameplay.

Ai festeggiamenti per i 20 anni della serie action stealth con protagonista Sam Fisher possono partecipare tutti gli appassionati scaricando gratuitamente l'originale Splinter Cell su Ubisoft Store: l'offerta sarà attiva fino al 30 novembre. Una volta riscattata seguendo le indicazioni che trovate nel link in calce alla notizia, la copia PC di Splinter Cell sarà vostra per sempre.