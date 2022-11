Splinter Cell, ma che Remake. La serie diventa uno show radiofonico!

Sullo sfondo della pubblicazione di nuovi concept art di Splinter Cell per i vent'anni della serie, BBC ha annunciato qualcosa che in pochi si aspettavano: Splinter Cell diventerà uno show radiofonico.

Lo show, che sarà trasmesso dall'emittente britannica BBC Radio 4 a partire dal 2 dicembre, sarà diviso in circa otto episodi e seguirà le gesta di un navigato Sam Fisher, impegnato a scovare e allenare nuove reclute da inserire tra le fila dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale. Di seguito vi proponiamo la sinossi dello show:

"Quando un letale assassino del passato di Fisher ritorna dal mondo dei morti per una missione omicida, l'uomo si ritrova in una corsa contro il tempo sullo sfondo di una nuova minaccia alla sicurezza globale".

Il cast di attori includerà, tra gli altri, Andonis Anthony (The Archers) nei panni di Sam Fisher e Will Poulter (The Maze Runner), il quale ha assicurato che lo show, oltre a una buona dose di azione, proporrà anche momenti drammatici e spensierati.

E mentre i fan attendono con trepidazione nuove informazioni, gli sviluppatori hanno assicurato che, oltre a presentare una grande cura per i dettagli, Splinter Cell Remake sarà fondamentale per il rilancio della serie, rimasta nell'ombra dall'ormai lontano 2013.

Continuate a seguirci per restare informati sulle ultime novità riguardo al mondo di Splinter Cell!