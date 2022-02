Splinter Cell Remake: lo sviluppo è in corso, ma è presto per una finestra di lancio

È da poco terminata la riunione tra Ubisoft e i suoi investitori, dalla quale sono emersi diversi dettagli sui piani a breve e lungo termine della compagnia. Tra i numerosi argomenti toccati, c'è stato tempo anche per qualche parolina sul remake di Splinter Cell.

Nel segmento dedicato al futuro della compagnia, Ubisoft ha assicurato che lo sviluppo del remake di Splinter Cell è in corso: "Il progetto è nelle mani del team di Ubisoft Toronto e sfrutterà la potenza dello Snowdrop Engine", ha ribadito la casa francese, la quale ha tuttavia preferito non sbilanciarsi in merito al periodo d'uscita. Il progetto, annunciato a sorpresa lo scorso mese di dicembre, si trova evidentemente ancora agli stadi iniziali della lavorazione, dunque potrebbe passare ancora molto tempo prima di vederlo sugli scaffali.

Sono poche le informazioni attualmente note in merito al progetto, ma sufficienti da renderci speranzosi. Mosso dallo stesso motore grafico di The Division e del futuro Avatar: Frontiers of Pandora, Splinter Cell Remake sarà fedele all'originale e non verrà trasformato in un Open World.

A proposito di Avatar: Frontiers of Pandora, durante la riunione Ubisoft ha svelato la sua intenzione di lanciarlo entro il mese di marzo 2023, assieme ad altri giochi come Mario + Rabbids Sparks of Hope e il pluri-rimandato Skull & Bones.