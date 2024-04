Splinter Cell Remake all'Ubisoft Forward 2024? Speranze dai profili social di Ubisoft

Dopo il suo annuncio avvenuto nel dicembre del 2021 il remake di Splinter Cell ha fatto completamente perdere le sue tracce lasciando spazio a poche informazioni ufficiali da parte di Ubisoft. Ma qualcosa sembra muoversi in merito al ritorno di Sam Fisher.

Ubisoft Toronto, lo studio che si sta occupando di Splinter Cell Remake, ha infatti appena effettuato alcuni cambiamenti ai propri profili social aggiungendo immagini basate proprio sulla serie di Splinter Cell. Tali modifiche arrivano proprio poche ore dopo l'annuncio dell'Ubisoft Forward di giugno 2024 previsto per il prossimo 10 giugno. L'evento potrebbe fornirci novità concrete su Assassin's Creed Red e Star Wars Outlaws tra gli altri, ma chissà che non possa essere il giusto palcoscenico per mostrare finalmente in azione Splinter Cell Remake dopo tutti questi anni di silenzio.

Chiaramente per adesso non ci sono conferme ufficiali sul ritorno in scena di Splinter Cell, tuttavia il fatto che Ubisoft Toronto abbia effettuato questi cambiamenti social sembrano un segnale positivo ed incoraggiante sullo status del progetto. Le ultime voci di corridoio hanno ipotizzato un'uscita entro il 2026 per Splinter Cell Remake, e se così effettivamente fosse i tempi potrebbero essere maturi per vedere un concreto trailer del gioco, magari anche con i primi accenni ufficiali sulla sua finestra di lancio.

