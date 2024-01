Che fine ha fatto Splinter Cell Remake? Uscirà nel 2025 o 2026 per un report

Di Splinter Cell Remake non abbiamo notizie da tempo, lo scorso autunno Ubisoft ha continuato ad assumere artisti per lavorare sul progetto, ma a parte questo non ci sono altre informazioni concrete recente. Eppure, sembra che il lancio non sia troppo lontano.

Secondo Insider-Gaming, Splinter Cell Remake è uno dei giochi previsti per la lineup 2025/2026 di Ubisoft insieme a Far Cry 7, Project Over (titolo provvisorio del nuovo gioco di Ghost Recon), Assassin's Creed Invictus, Assassin's Creed Hexe e Project Maverick, spin-off multiplayer di Far Cry.

Nel 2022 il direttore di Splinter Cell Remake ha lasciato Ubisoft e non sappiamo attualmente chi sia alla guida del progetto, lo scorso anno Ubisoft Toronto ha assunto esperti di grafica e VFX da inserire nel team di Splinter Cell Remake ma a parte questo nessun altro dettaglio è emerso e ad oggi non abbiamo mai visto il gioco in azione.

Sempre lo scorso anno abbiamo appreso della cancellazione di Splinter Cell Hunters, gioco Battle Royale mai annunciato e che a quanto pare non è riuscito a superare la fase di test interna. Sam Fisher manca dalle scene dal lontano 2013, anno di uscita di Splinter Cell Blacklist: negli ultimi dieci anni Sam è apparso con un cameo in vari giochi Ubisoft ma non è stato più protagonista di un titolo a lui dedicato.