Splinter Cell ritornerà? Ubisoft è al lavoro sull'IP, afferma il CEO Guillemot

Nel periodo immediatamente antecedente all'E3 2019 si sono rincorsi diversi rumor e voci di corridoio, alcune delle quali indicavano un possibile ritorno di Splinter Cell, mentre altre lo escludevano.

A riaprire le riflessioni sul destino di questa amata saga videoludica è stato recentemente Yves Guillemot, CEO di Ubisoft. Nel corso di un'intervista concessa ai portali cinesi Bilibili e Gamersky, quest'ultimo ha infatti offerto un breve, ma interessante commento in merito, che sembra lasciar intendere come la software house non abbia del tutto dimenticato l'IP.

Interrogato in merito, Guillemot ha infatti dichiarato: "Su Splinter Cell ci saranno alcuni nuovi tipi di esperimenti, ma più su differenti device [...]". Il CEO ha inoltre offerto ulteriori commenti sull'approccio adottato in questo contesto da Ubisoft: "Oggi stiamo lavorando molto sul brand perché ritorni ad un certo punto. Non possiamo dire quando perché richiede tempo, dobbiamo capire quale è il momento giusto per fare un grande ritorno".



Purtroppo, le dichiarazioni rilasciate non offrono dettagli specifici in merito ad un possibile rientro in campo di Sam Fisher, per quanto il riferimento ad "esperimenti" su "diversi device" risulti sicuramente interessante. La serie di Splinter Cell è assente dal mercato videoludico ormai da diversi anni: ne desiderate il ritorno? Cosa vorreste vedere in un nuovo eventuale capitolo?